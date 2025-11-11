Andrea Kimi Antonelli liet opnieuw van zich spreken in Interlagos door een indrukwekkende tweede plaats te pakken in de Grand Prix van São Paulo, nadat hij een late aanval van Max Verstappen had weten af te weren. Teambaas Toto Wolff benadrukt echter dat het succes van de 19-jarige Italiaan vooral te maken heeft met het managen van zijn verwachtingen.

“Het hele weekend was hij sterk”, zei Wolff na de race. “Misschien kwam het doordat hij op een circuit reed dat hij nog niet kende – dat maakt het iets makkelijker. De verwachtingen zijn lager, de druk is minder hoog dan op sommige Europese circuits. En dan is de uitvoering aan het einde foutloos: Max afhouden op nieuwere en zachtere banden, dat was echt sterk en laat zien wat er nog gaat komen.”

Wolff legde uit dat Antonelli nog jong is en het belangrijk is dat hij zijn eigen verwachtingen in de gaten houdt. “Je bent pas 19, je komt op circuits waar je in het verleden goed hebt gepresteerd, en dan sta je ineens op achterstand. Je hebt een sensationele teamgenoot die van het hoogste niveau is, en op onbekende circuits is de druk vaak lager: je eigen verwachtingen zijn lager, de verwachtingen van anderen ook, de druk van fans is minder groot. Dat speelt een grote rol in zijn prestaties.”

Extra druk vanuit Italië

Wolff wees ook op de extra druk die Antonelli vanuit Italië ervaart. “Na de races in Montreal en Miami spraken de Italianen over de legende Kimi Antonelli, en dat zorgt voor extra druk. Laten we dus met beide benen op de grond blijven. Hij werd vandaag tweede en hield Max af, wat indrukwekkend was, maar uiteindelijk willen we races winnen en strijden om kampioenschappen.”

