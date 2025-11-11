Lando Norris tempert de verwachtingen voor de Grand Prix van Las Vegas. Ondanks de sterke vorm van zowel McLaren als de Brit zelf in de afgelopen races, verwacht hij dat het team het zwaar zal krijgen op het stratencircuit rond de beroemde Strip.

Tijdens de Grand Prix van Las Vegas eindigden de McLarens vorig jaar op veertig seconden van racewinnaar George Russell. Norris heeft dan ook niet al te veel vertrouwen dat het dit jaar beter zal gaan. “Vorig jaar was het waarschijnlijk onze slechtste race”, blikt Norris terug. “Dus ik kijk er eerlijk gezegd niet echt naar uit. We hebben hard gewerkt om onze zwakke punten te verbeteren, maar we weten dat Mercedes daar vorig jaar extreem sterk was – net als Red Bull en Ferrari. Wij stonden onderaan van die vier.”

Toch blijft Norris gematigd positief, zeker met het oog op de resterende races van het seizoen. “We hebben dit jaar veel dingen verbeterd, dus ik wil niet te negatief zijn”, zegt hij. “Er is genoeg om naar uit te kijken. We weten dat Abu Dhabi en Qatar circuits zijn waar we sterker voor de dag kunnen komen. Las Vegas wat minder, want dat is de afgelopen twee jaar een van onze zwakkere weekenden geweest. We zullen het gewoon moeten afwachten.”

Las Vegas blijft lastig

Afgelopen weekend pakte Norris zijn zevende overwinning van het seizoen – en dat deed hij overtuigend. Toch blijft de Brit realistisch over zijn kansen in Las Vegas. “Ik probeer altijd eerlijk te zijn”, legt hij uit tijdens de persconferentie na afloop van de GP van São Paulo. “Als ik niet denk dat we snel zullen zijn, dan zeg ik dat gewoon. Dat betekent niet dat ik denk dat we tiende worden, maar het wordt wel lastig om te winnen. Kijk maar naar de data van vorig jaar: we zaten er gewoon ver naast.” Norris wijst daarbij op het verschil tussen zijn recente zeges. “Vorige week won ik met dertig seconden voorsprong, dat was vrij eenvoudig. Deze keer moest ik veel harder pushen en won ik met tien seconden, terwijl Max waarschijnlijk de snelste man op de baan was.”

Volgens Norris is het probleem eenvoudig: McLaren heeft het in Las Vegas simpelweg nooit goed voor elkaar gekregen. “Twee jaar geleden waren we in Brazilië heel sterk, we konden Max bijna uitdagen voor de overwinning. Maar in Vegas is het nooit gelukt. Waarom zou ik dan ineens denken dat het nu wél goedkomt? Dit is gewoon mijn eerlijke mening”, zegt de Brit. “We zijn daar nooit sterk geweest, dus ik heb niet het grootste vertrouwen richting dat weekend.”

