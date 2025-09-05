Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft zijn collega Toto Wolff gelijk. De Mercedes-teambaas vergeleek in Zandvoort het motorproject van Red Bull met het beklimmen van de Mount Everest, en voorziet voor 2026 daarom een grote uitdaging voor de renstal. Mekies is het in Monza met Wolff eens: ‘Maar Red Bull doet dit soort gekke dingen wel vaker’.

Toto Wolff deed zijn uitspraken over rivaal Red Bull al in Zandvoort. Toen de Oostenrijker werd gevraagd naar de potentiële tegenstanders van zijn renstal in 2026, noemde Wolff namelijk Red Bull niet op in zijn lijstje. “Dat komt omdat zij shit zullen zijn”, zei de teambaas met een knipoog en verwijzing naar het Red Bull Powertrains-project. Onder die noemer ontwikkelt Red Bull voor 2026, met hulp van Ford, de eigen krachtbronnen.

“Ze hebben een Mount Everest te beklimmen”, ging Wolff op serieuzere toon verder. “Onze eigen motorenafdeling is over tientallen jaren gegroeid. Als je kijkt hoe de Red Bull-motor tot stand gekomen is, dan was dat vooral doordat Christian Horner niet zat te wachten op de relatie met Porsche.” Laurent Mekies – de opvolger van de in juli ontslagen Horner – geeft Wolff op het eerste punt gelijk.

Mekies eens met Wolff

“Toto heeft gelijk dat het inderdaad als het beklimmen van de Mount Everest is”, begint de Fransman in Italië. “Het is een ongelooflijke uitdaging, maar Red Bull doet dit soort gekke dingen wel vaker. We onderschatten niet hoe moeilijk het is, vooral omdat de andere motorleverancies al jaren aan ervaring hebben. We verwachten zeker het eerste jaar hard te moeten werken en slapeloze nachten te hebben. Maar het is en blijft een echte Red Bull-uitdaging.”

