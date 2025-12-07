Red Bull-teambaas Laurent Mekies reflecteerde na de race op de indrukwekkende comeback van zijn team dit seizoen. De Fransman sprak vol trots over het werk van zijn renstal en met name de prestaties van Max Verstappen. Ook had de teambaas lovende woorden over voor de felle strijd met Lando Norris om het wereldkampioenschap.

Mekies startte zijn terugblik op het seizoen met een ode aan het harde werk van zijn team. “Ik ben extreem trots op het team. Het is een geweldige comeback, een fantastische overwinning. Een dominante zege vandaag, op een circuit waar we niet verwachtten te domineren. Maar dat is precies wat de jongens, samen met Max, hebben bereikt met een supersnelle auto. Ik ben enorm trots op het geweldige werk dat iedereen in Milton Keynes heeft geleverd, niet alleen om ons deze race te bezorgen, maar ook om een sensationele comeback in het tweede deel van het seizoen te realiseren.”

LEES OOK: Lando Norris en z’n enerverende weg naar de wereldtitel: het F1-seizoen in vogelvlucht

Mekies had ook veel waardering voor de veerkracht van Lando Norris, die uiteindelijk het wereldkampioenschap won: “Lando heeft geweldig werk geleverd, het was een zware maar geweldige strijd. Ik hoop dat het voor de fans net zo spannend was, om het kampioenschap tot de laatste ronde van de laatste race spannend te houden. En dat is nog niet alles, volgend jaar gaan we nog harder knokken.”

De Fransman was ook duidelijk over de race zelf, waarin Max Verstappen van pole position naar de overwinning reed. Ondanks de druk vond hij dat het team en Verstappen de race perfect hadden beheerd. “Dit was de perfecte race. Het team en Max hebben het vanaf het begin uitstekend gedaan, al vanaf de pole gisteren. Van start tot finish geleid met superieur bandenmanagement. Ik denk niet dat we iets beter hadden kunnen doen.”

Uitzonderlijke ommekeer

Tot slot sprak Mekies over de emoties die hij voelde na het seizoen. “Ik ben overspoeld door emoties. Het dominante gevoel is dat we een sensationele ommekeer hebben doorgemaakt. Dit is iets wat je niet elk jaar meemaakt, waarschijnlijk zelfs niet eens elk decennium. En dat is precies wat de jongens en de meisjes hebben bereikt. Dat is het gevoel: heel trots en onder de indruk van dit team dat nooit heeft opgegeven dit seizoen. Het was puur racen tot de laatste ronde. We missen twee punten, maar dat verandert niets aan hoe buitengewoon deze ommekeer is geweest.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.