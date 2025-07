Laurent Mekies blikt terug op het moment dat hij het aanbod kreeg om de recent ontslagen Christian Horner op te volgen. De Fransman was verrast door het belletje van Red Bull-adviseur Helmut Marko en directeur Oliver Mintzlaff, en moest zelfs even nadenken voordat hij zijn nieuwe functie aannam. Mekies is inmiddels al wat meer bekend met de renstal, en onthult hoe hij de ‘Red Bull-energie’ weer in het team wil krijgen.

Laurent Mekies is aan zijn eerste raceweekend als Red Bull-teambaas begonnen. De Fransman maakte begin juli onverwacht promotie na het plotseling vertrek van voorganger Christian Horner. Ook voor de voormalig Racing Bulls-teambaas zelf kwam het belletje ‘uit het niets’. Mekies kreeg een paar uur voor het nieuws naar buiten werd gebracht het aanbod om het stokje van Horner over te nemen. De Fransman moest er ‘nog een paar uur’ over nadenken, maar vond het toch een eer.

Zwakke punten

Mekies ging dezelfde week nog aan de slag met de belangrijke taak om Red Bull weer naar de top te krijgen. Het ooit dominante team staat inmiddels vierde in het constructeurskampioenschap en dreigt ook de coureurstitel voor Max Verstappen te verliezen aan één van de McLaren-coureurs. Toch weet Mekies nog niet waar het bij Red Bull is misgegaan. “Je ziet geen zwakke punten”, vertelt de teambaas in zijn eerste persconferentie op Spa. “Je ziet veel verlangens van iedereen om die Red Bull-energie weer terug te krijgen en om het lawaai van buiten te verminderen, om ons weer te concentreren op het racen. Dat is wat we samen gaan proberen te doen.”

De Fransman is onder de indruk van het vele talent binnen zijn nieuwe team. “Er is geen enkele afdeling waar je ook maar een beetje een gevoel van achterover leunen of rusten ziet”, vervolgt Mekies. “Ze zijn echt aan het strijden. Dus wat we echt gaan proberen te doen, is ervoor zorgen dat al deze vrouwen en mannen alles hebben wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen uiten, dat ze gesteund worden, dat ze alle middelen hebben die ze nodig hebben om hun talent te tonen. Seizoen na seizoen hebben ze al laten zien dat ze de beste ter wereld zijn, of als ze dat niet zijn, zijn ze er heel dichtbij.”

2026

Aan Mekies niet alleen de zware taak om heel snel Red Bull te leren kennen en om aan zijn nieuwe rol te wennen, ook de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 staan voor de deur. “Normaal gesproken houden we niet van zo’n enorm overgang in de Formule 1. Red Bull heeft in de F1 al twee ongelooflijke tijdperken van succes gehad”, erkent hij. “Ik denk dat het volgende succesvolle tijdperk wordt gedicteerd door de verandering van de reglementen voor volgend jaar en de geweldige beslissingen om met Ford voor onze eigen krachtbron te gaan.”

