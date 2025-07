Red Bull-adviseur Helmut Marko doet voor het eerst een boekje open over het ontslag van Christian Horner als teambaas. De Brit moest na de GP Groot-Brittannië het veld ruimen, maar de precieze redenen voor zijn vertrek waren niet meteen duidelijk. Marko legt in België voor het eerst uit waarom Horner nu op zoek moet naar een nieuwe baan.

De tijd van Christian Horner bij Red Bull zit erop. De Brit werd na de GP Groot-Brittannië de laan uitgestuurd, en meteen opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman staat in België voor het eerst tijdens een raceweekend aan het roer van Red Bull, maar natuurlijk is het plotselinge vertrek van zijn voorganger nog steeds onderwerp van gesprek. Red Bull-adviseur Helmut Marko verduidelijkt waarom Red Bull de Brit precies heeft weggestuurd.

“De beslissing is genomen door Oliver Mintzlaff”, steekt Marko van wal tegenover Sky Deutschland. Mintzlaff is de directeur van Red Bull Oostenrijk. “We hebben Christian Horner hierover op de dinsdag na de race in Silverstone in Londen geïnformeerd en hem tegelijkertijd officieel bedankt voor zijn twintig jaar bij ons en voor het winnen van acht wereldtitels.”

Uitblijvende resultaten

Nadat het vertrek van de Brit wereldkundig was gemaakt, werd er veel gespeculeerd over de redenen waarom Horner het team moest verlaten. De inmiddels oud-teambaas kwam in 2024 nog in opspraak nadat een Red Bull-medewerkster hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Ook het vertrek van meerdere sleutelfiguren binnen het team, waaronder topontwerper Adrian Newey, zou met Horners vertrek te maken hebben gehad.

Volgens Marko is er echter één voornaamste reden waarom de Brit nu op zoek moet naar een nieuwe baan. “(Horners ontslag, red.) was het resultaat van verschillende factoren, maar bovenal waren de prestaties niet zo goed als ze hadden kunnen zijn”, aldus de adviseur. Red Bull staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, met een achterstand van 288 WK-punten op leider McLaren. Ook lijkt het er op dit moment op dat een vijfde coureurstitel op rij voor Max Verstappen onwaarschijnlijk is.

Red Bull hoopt met Mekies het roer om te gooien. “Gelukkig konden we Laurent Mekies in de familie opnemen. Zijn verantwoordelijkheden zullen aanzienlijk worden teruggebracht, de focus zal meer op het racen liggen”, besluit Marko.

