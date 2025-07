Max Verstappen mag de sprintrace op Spa-Francorchamps vanaf de eerste startrij aanvangen. Heel even leek het erop dat de wereldkampioen er met de sprintpole vandoor zou gaan, totdat Oscar Piastri bijna vijf tienden onder de tijd van de Nederlander dook. Verstappen denkt daarom dat een kans op een sprintzege is verkeken: ‘We moeten vooral onze eigen race rijden.’

De enerverende sprintkwalificatie op geliefd circuit Spa-Francorchamps – Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli lagen in SQ1 al uit de verkorte kwalificatiesessie – kende ook een spannende paar laatste seconden. Max Verstappen dook onder de tijd van Lando Norris, maar zag vervolgens op zijn beurt hoe kampioenschapsleider Oscar Piastri een flink stuk sneller reed dan zijn eigen snelste rondetijd. Omdat de Australiër bijna vijf tienden sneller was dan de Nederlander, denkt Verstappen niet dat er op de zaterdag in de Ardennen een sprintzege voor hem inzit.

‘Onze eigen race rijden’

Polesitter Piastri gaf eerder aan dat de snelheid op de rechte stukken van de RB21 op Spa-Francorchamps voor hem nog een reden tot zorg waren, maar daar is de Red Bull-coureur het niet mee eens. “Wanneer je bijna vijf tienden langzamer rijdt, gaat het niet uitmaken hoeveel sneller of langzamer je op de rechte stukken rijdt”, ziet de viervoudig wereldkampioen het somber in, tegenover Sky Sports. “We moeten vooral onze eigen race rijden, en dan zien we wel wat we nog kunnen doen.”

Toch blijft de coureur ook positief. “Om als tweede op de startgrid te staan, tussen de twee McLarens, is zeker een goed resultaat”, vervolgt de wereldkampioen. “Ik denk dat we het maximaal haalbare echt eruit hebben gehaald. Ik vond het ook wel een leuke sessie. Het gat is natuurlijk nog wel groot, maar dat was al zo in de eerste vrije training. Dat is dus niet verrassend. We focussen ons daarom op onszelf, werken aan de balans en zullen proberen om de auto sneller te laten gaan.”

