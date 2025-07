Oscar Piastri heeft zich gerevancheerd met zijn eerste sprintpolepositie van het seizoen op Spa-Francorchamps. De Australiër was vier tienden sneller dan Max Verstappen, maar zal tijdens de verkorte race op de zaterdag nog wel in zijn spiegels moeten kijken naar de Red Bull-coureur. ‘De Red Bulls waren erg snel op de rechte stukken’, valt de McLaren-coureur op.

De sprintkwalificatie op het zonnige Spa-Francorchamps kende een paar opvallende vroege uitschakelingen – Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli kwamen niet verder dan SQ1 – maar de uiteindelijk sprintpolesitter was een minder grote verrassing: Oscar Piastri. De Australiër was vier tienden sneller dan Max Verstappen. Teamgenoot Lando Norris maakt de top-drie compleet.

Het is een welkom resultaat voor de Australiër na zijn frustrerende race op Silverstone. “Dat was een goed rondje”, blijft de McLaren-coureur na de sessie nuchter. “Ik had even een moment in SQ2, waardoor mijn tijd ook werd geschrapt, maar de auto voelt de hele dag al geweldig aan. Daar moet ik het team zeker voor bedanken. Ik hou van dit circuit, het is mijn favoriete baan van het jaar. Misschien dat ik daarom een paar tienden sneller reed.”

‘Red Bulls waren snel op de rechte stukken’

“Ik weet niet waarom ik mezelf zelfverzekerder voel”, vervolgt Piastri zijn analyse. “De laatste paar weekenden waren qua tempo wel goed, maar qua resultaten gingen deze minder. Dus het is fijn om dit keer wel een goed resultaat te pakken.” En verwacht de McLaren-coureur dat hij zijn sprintpole ook kan verzilveren tijdens de verkorte race op de zaterdag? “De Red Bulls waren erg snel op de rechte stukken. Dat maakt het wel een stuk moeilijker al (om pole te verzilveren, red.), en Spa is sowieso de baan waar je het minst graag vanaf pole wil starten. Maar we zullen zien. Het tempo in de auto was heel erg goed, dus hopelijk hebben we morgen een goede dag.”

