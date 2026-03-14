Red Bull-teambaas Laurent Mekies snapt nog niet waarom zijn twee coureurs, Max Verstappen en Isack Hadjar, in Shanghai een moeilijker raceweekend beleven dan in Melbourne. In Australië kon Hadjar namelijk nog als derde kwalificeren, terwijl een week later er niet meer inzat dan een achtste startplaats voor Verstappen. ‘We moeten volledig begrijpen waarom het dit weekend moeilijker voor ons is geweest dan in Melbourne’, concludeert Mekies.

Bijna een seconde waren de Red Bull-coureurs, Max Verstappen en Isack Hadjar, langzamer dan polesitter Andrea Kimi Antonelli. Het leverde de twee respectievelijk een achtste en negende startplaats op, achter de drie andere topteams én de Alpine van Pierre Gasly. Zowel Verstappen als Hadjar liet al weten dat alles wat Red Bull probeert om het tij te keren, tot nu toe op niets uitloopt.

“Het is tot nu toe zeker een lastig weekend geweest en het begon gisteren al moeizaam tijdens de vrije training”, zegt ook teambaas Laurent Mekies, tegenover Verstappen.com. “Vanaf de eerste rondes konden we niet hetzelfde gevoel bij de auto vinden als vorige week in Melbourne, dus dat was een beetje een worsteling. Max, Isack en het hele team hebben keihard gewerkt om de achterstand op de concurrentie te verkleinen en weer een beter gevoel bij de auto te krijgen. We hebben een beetje vooruitgang geboekt om de kloof in prestaties te dichten, maar het is natuurlijk niet genoeg en niet iets waar we tevreden mee kunnen zijn.”

Vormdip Red Bull nog een raadsel

De grotere achterstand van Red Bull op de andere topteams – Mercedes, Ferrari en McLaren – is opvallend, omdat Hadjar in Melbourne nog als derde kwalificeerde. Ook voor Mekies is dit nog een raadsel, geeft de Fransman eerlijk toe. “Het belangrijkste is dat we tijdens de race morgen volledig begrijpen waarom het dit weekend moeilijker voor ons is geweest dan in Melbourne”, verzucht Mekies. “In ieder geval zullen we tijdens de race van morgen enorm veel kunnen leren. Zoals we in Melbourne en tijdens de sprint vanochtend hebben gezien, zal er geen gebrek zijn aan actie op het circuit en we zullen hard werken om elke kans te grijpen die op ons pad komt.”

