Red Bull-teambaas Laurent Mekies ontkent dat de invoering van het nieuwe reglement in 2026 een compleet ‘schone lei’ betekent voor Red Bull. Volgens de Fransman kan zijn team namelijk nog veel van de geleerde lessen in 2025 meenemen naar het nieuwe seizoen. Bovendien zullen dezelfde mensen – met dezelfde methodologie en instrumenten – bij de Oostenrijkse renstal de bolide van 2026 ontwerpen.

De Formule 1 staat aan de vooravond van ingrijpende reglementswijzigingen. In 2026 introduceert de FIA een nieuw reglement, en de aandacht gaat bij alle teams daarom steeds meer op de voorbereiding van volgend seizoen. Ook Red Bull is hard bezig met de ontwikkeling van de 2026-bolide. Toch begint het team niet helemaal met een ‘schone lei’ volgend jaar, zo onthult teambaas Laurent Mekies.

“Er zijn veel dingen die we mee kunnen nemen naar 2026”, vertelt de Fransman aan de media. “Het is een schone lei vanuit het oogpunt van het ontwerpen van een auto en uiteraard het ontwerpen van een krachtbron. Maar het blijft een feit dat je dezelfde mensen, dezelfde methodologie, hetzelfde proces en dezelfde instrumenten zult gebruiken om die auto te ontwerpen.”

2026

Volgens Mekies helpt de doorontwikkeling van de RB21 – de 2025-uitdager van Red Bull – ook mee aan de ontwikkeling van de opvolger. “We hebben er geen geheim van gemaakt dat het voor ons erg belangrijk was om te proberen te ontrafelen wat er nog in de auto zat onder de huidige regelgeving”, vervolgt de Franse teambaas. “Om 2025 zo achter ons te laten wetende wat de beperkingen van onze instrumenten zijn, wat we begrijpen en wat we niet begrijpen, en daardoor een betere auto voor 2026 te ontwerpen.”

Voor Mekies is het belangrijk dat Red Bull voor 2026 zo weer meer vertrouwen in hun werkmethodes heeft gekregen. “Er zijn veel gebieden waar je kennis kunt overdragen”, onthult de Fransman, die ook meteen onthult welke gebieden dat zijn. “Banden zijn er een van, ook al veranderen de banden. Maar meer in het algemeen, in hoe je de auto ontwikkelt, waar je correlaties plaatsvinden, waar niet, en alle verschillende gevoeligheden.”

