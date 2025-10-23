Max Verstappen gaat als kersverse winnaar van de Grand Prix van de Verenigde Staten naar buurland Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad – waar de wereldkampioen in het verleden al vijf keer zegevierde – staat dit weekend de GP Mexico op het programma. Verstappen kijkt uit naar de race, en weet wat hem de komende vijf races te doen staat in zijn jacht op zijn vijfde titel: ‘Perfecte weekenden blijven rijden’.

Max Verstappen reist als winnaar van de GP Verenigde Staten af naar Mexico-Stad. De Nederlander was oppermachtig tijdens het hele raceweekend op het Circuit of the Americas, en kwam alleen de snelste raceronde tekort om een zevende Grand Slam aan zijn palmares toe te voegen. Verstappen staat daarom met een goed gevoel aan de vooravond van het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

“We hebben de afgelopen races veel positieve energie gekregen en we willen blijven pushen en zoveel mogelijk uit de auto halen”, steekt de wereldkampioen van wal in de Red Bull-voorbeschouwing. “Het team heeft daar hard aan gewerkt.” Het puntenverschil met kampioenschapsleider Piastri was na de zomerstop nog 104, maar de Nederlander heeft het gat inmiddels teruggebracht naar 40 punten.

‘Perfecte weekenden blijven rijden’

Verstappen weet wat hem te doen staat als hij nog een kans wil maken op zijn vijfde wereldtitel dit seizoen. “We moeten perfecte weekenden blijven hebben om voor het kampioenschap te strijden, dus het is belangrijk om in Mexico vanaf het begin goed te presteren”, concludeert de coureur. “Het circuit past meestal goed bij onze auto en het draait allemaal om het managen van onze banden en de grip.” Verstappen won al vijf keer eerder op het circuit in Mexico-Stad. “Natuurlijk brengt de grote hoogte altijd unieke uitdagingen met zich mee, zoals een lagere luchtdichtheid, wat voor iedereen zal gelden. In Mexico heerst altijd een gezellige sfeer, dus het wordt mooi om de double header daar af te sluiten.”

