In 2026 breekt er een nieuw tijdperk aan voor Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Vanaf dat moment stappen de teams over van Honda-motoren naar krachtbronnen die intern ontwikkeld worden door Red Bull Powertrains. Red Bull-teambaas Laurent Mekies vertelt over de uitdaging en de motivatie die het ontwikkelen van een eigen motor met zich meebrengt.

Met de nieuwe technische reglementen in 2026 ondergaat de Formule 1-krachtbron een fundamentele verandering: minder brandstofverbruik, meer elektrische ondersteuning en het verdwijnen van de MGU-H. Red Bull werkte de afgelopen jaren samen met Honda, maar sinds het vertrek van Honda – en de recente terugkeer bij Aston Martin – ontwikkelt Red Bull zijn eigen krachtbron via Red Bull Powertrains. Een flinke uitdaging.

Teambaas Laurent Mekies beseft dat de leercurve steil zal zijn. “We weten dat we een berg te beklimmen hebben. We pakken het stap voor stap aan en proberen zo snel mogelijk op te schalen – het gaat immers niet alleen om de motor, maar ook om alles eromheen: de mensen en de infrastructuur.” Dat proces zal niet zonder hindernissen verlopen. “We verwachten een jaar vol hard werk en heel wat slapeloze nachten om het niveau te halen dat we nastreven. Maar het voelt als een typische Red Bull-uitdaging – en dat vinden we geweldig.”

De Red Bull-manier

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt met een combinatie van realisme en ambitie naar de enorme taak die voor het team ligt. “Het is een ongelooflijke uitdaging”, stelt de Fransman. “We onderschatten niet hoe krankzinnig het is om een eigen Formule 1-krachtbron te ontwikkelen zonder enige ervaring. Mercedes en Ferrari doen dit al negentig jaar – misschien zelfs langer. Het zou naïef zijn te denken dat wij vanaf dag één op datzelfde niveau zitten.” Toch is de inzet van Red Bull duidelijk: het team gaat er vol voor, op geheel eigen wijze. “We bouwen het op de Red Bull-manier – met de lat zo hoog mogelijk.”

