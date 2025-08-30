Red Bull-teambaas Laurent Mekies denkt niet dat zijn Oostenrijkse team in Zandvoort eenzelfde soort weekend staat te wachten als op de Hungaroring. Voor Yuki Tsunoda zat er afgelopen race in Hongarije niet meer in dan een zeventiende plaats, terwijl Max Verstappen nog net twee WK-punten kon pakken. Volgens Mekies was de GP Hongarije eerder de uitzondering dan de regel, en hadden de problemen aan de RB21 vooral met de Hungaroring zelf te maken.

Ook tijdens de laatste vrije training op Zandvoort zat er niet meer in dan de op vier na snelste tijd voor Max Verstappen en een twaalfde plaats voor teamgenoot Yuki Tsunoda. In Hongarije, tijdens de laatste Grand Prix voor de zomerstop, was het nog Verstappen die niet hoger kwam dan plek twaalf tijdens het laatste oefenuurtje. Ook het verdere weekend verliep vervolgens dramatisch, en de wereldkampioen eindigde op zondag op de negende plek.

‘GP Hongarije was uitzonderlijk slecht’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies denkt echter niet dat de thuisheld op Zandvoort eenzelfde soort weekend als op de Hungaroring tegemoet gaat. “Boedapest was een uitzonderlijk slecht raceweekend voor ons”, vertelt de Fransman na afloop van de derde vrije training aan Sky Sports F1. “We probeerden veel dingen uit tijdens dat weekend, maar slechts een paar dingen leken te werken. De grote vraag was toen: ‘Is Boedapest de uitzondering of de regel?’. We begrijpen ondertussen dat onze problemen te maken hadden met de Hungaroring zelf.”

Mekies houdt daarom hoop op een goed resultaat voor Verstappen, al is McLaren nog altijd een maatje te groot. De Britse renstal sloot alle vrije trainingen in de duinen af met de snelste tijd. “Zandvoort heeft een aantal karakteristieken gemeen met de Hungaroring”, vervolgt de teambaas. “Ook al zijn we bij lange na niet snel genoeg om het tegen de McLarens op te nemen, we kunnen zeker vechten met het groepje daarachter.”

