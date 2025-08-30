Voor Max Verstappen was het besluit om ook in 2026 bij Red Bull te blijven ‘erg simpel’. De Nederlander zat zelf totaal niet in over zijn teamkeuze voor volgend seizoen, ook al behaalt hij in de RB21 niet meer dezelfde resultaten als tijdens de dominante Red Bull-jaren. Verstappen sprak wel met Mercedes-teambaas Toto Wolff op Sardinië.

Het begon allemaal tijdens de GP Oostenrijk, toen George Russell wereldkundig maakte dat zijn werkgever Mercedes gesprekken voerde met Max Verstappen. De geruchtenmolen draaide vervolgens overuren, en zelfs de jachten van de Nederlander en Mercedes-teambaas Toto Wolff werden via sociale media gevolgd naar Sardinië. De twee zouden daar namelijk een gesprek hebben over een potentiële overstap van Verstappen naar de Zilverpijlen.

In Hongarije maakte Verstappen echter zelf een einde aan alle verhalen. De Nederlander bevestigde in 2026 voor Red Bull te rijden. Een ‘erg simpel’ besluit, noemt de wereldkampioen het zelf tegenover ESPN. “Ik zat er ook nooit echt over in. Natuurlijk wil je altijd winnen, maar aan de andere kant moet je ook werken voor goede prestaties. Mensen verzinnen altijd verhalen en stellen vragen. Voor mij was het echter al duidelijk.”

Lunch met Wolff

Verstappen voegt daaraan toe sowieso ‘vrij ontspannen’ over zijn toekomst na te denken. “Ik leef gewoon mijn leven, en zie wel wat er gebeurt. Er is niks mis met luisteren naar de voorstellen van andere teams, maar ik had het allemaal onder controle.” De gesprekken met Wolff waren daarom ook niet geheim. “Ik heb gewoon geluncht met Toto en de familie, en dat mag gewoon. Onze jachten stonden naast elkaar, omdat we in dezelfde baai overnachtten.”

