Als negende team heeft ook Mercedes het doek getrokken van de auto waarmee het komend seizoen hoopt op nieuwe successen. De W14 is in tegenstelling tot de W13 weer volledig in het zwart gehuld.

De presentatie van de bolide gebeurde op Silverstone en in aanwezigheid van coureurs Lewis Hamilton, de jarige George Russell en Mick Schumacher. Die laatste is afgelopen winter toegetreden tot de stal van Mercedes en is komend seizoen eerste reserve.

Gewichtsbesparing

Mercedes koos in 2020 voor het eerst voor een volledig zwarte livery. Dat was toen bedoeld als statement in het debat over diversiteit en integratie. Dit keer is de keuze voor zwart echter ingegeven door gewichtsbesparing, zo lichtte teambaas Toto Wolff toe. Meer teams kiezen er voor om de carbondelen van hun bolides niet te verven, en zo te besparen op het gewicht van de verf. Een nadere inspectie van de W14 leert dat vooral de onderkant van de auto uit ‘kaal’ carbon bestaat en dat de zwarte verf zich beperkt tot de neus, een deel van de sidepods en de motorkap.

Mercedes hoopt met de W14 de wind weer in de zeilen te krijgen. Na jaren van successen wisten de zilverpijlen vorig seizoen voor het eerst sinds 2013 geen wereldtitel (coureurs of constructeurs) mee naar huis te nemen. Dat had deels te maken met de dominantie van Red Bull en Max Verstappen, maar vooral ook met de onberekenbaarheid van de W13. Die opvallende wagen met de vrijwel ontbrekende sidepods had veel last porpoising (het gestuiter over het circuit) en een hoge luchtweerstand. Tekenend voor de malaise was de magere oogst in 2022. Mercedes wist slechts één race te winnen en werd uiteindelijk derde in het constructeurskampioenschap.

Filmdag

Dit jaar moet het roer dus om, maar Mercedes lijkt voorlopig vast te houden aan het ontwerp met de ontbrekende sidepods. Of de getoonde auto ook het definitieve ontwerp is voor 2023, zien we later vandaag. De presentatie van de W14 was niet voor niets op Silverstone. Op dat circuit houdt Mercedes vandaag een filmdag die meer duidelijkheid moet bieden over de W14.

