Mercedes kende een lastige middag in Mexico-Stad. Een tegenvallend resultaat en gedoe over teamorders zorgden voor frustratie binnen het team. Hoewel de Duitse renstal nog wel belangrijke punten pakte, moest het genoegen nemen met een bijrol. In het constructeurskampioenschap staat Mercedes nu derde met 355 punten – één punt achter Ferrari en negen voor op Red Bull.

Omdat teambaas Toto Wolff er niet bij was, nam teamvertegenwoordiger Bradley Lord het stokje over in Mexico. Hij gaf na afloop eerlijk toe dat het weekend niet liep zoals gehoopt voor de Zilverpijlen. “Het was echt een lastige en frustrerende middag voor ons”, zei Lord. “We reden constant in een groep waar iedereen binnen een tiende van elkaar zat qua tempo. Daarbij moesten we ook nog verdedigen tegen Oscar Piastri, die met zijn McLaren gewoon wat sneller was.”

Volgens Lord verliep de start van de race allesbehalve soepel voor het team. Door de chaos in de eerste bochten verloor Mercedes al vroeg terrein. “De eerste ronden gingen gewoon niet onze kant op”, legde hij uit. “George was een van de weinigen in de top vijf die netjes binnen de witte lijnen bleef, maar daardoor verloor hij juist plekken. Een paar ronden later werd hij ook nog naar buiten gedrukt en verloor hij nóg twee posities.”

Teamorders zonder resultaat

Halverwege de race besloot Mercedes de volgorde tussen beide coureurs om te draaien, in de hoop dat George Russell de Haas van Oliver Bearman kon inhalen. Dat leverde echter niets op. “Na een aantal ronden hebben we de auto’s omgewisseld om George een kans te geven de Haas aan te vallen”, aldus Lord. “Hij dacht dat hij nog wat snelheid over had, maar zijn banden waren inmiddels al over de top door het rijden in vuile lucht. Uiteindelijk zat er gewoon niet meer in dan dit.” Lord sloot af met een nuchtere blik vooruit: “Het was vandaag vooral een kwestie van schade beperken. Het kampioenschap blijft ontzettend spannend, dus we gaan vol gas door richting Brazilië.”

