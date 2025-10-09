Na de zege van George Russell in Singapore kijkt technisch directeur aan de pitmuur Andrew Shovlin met hernieuwd optimisme naar de slotfase van het seizoen. In de terugblik van het team op de stratenrace in het Aziatische stadstaatje sprak hij positief over de ontwikkeling van de W16, al benadrukt hij dat er nog genoeg werk aan de winkel is en de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap nog niet is gestreden.

George Russell domineerde de Grand Prix van Singapore van start tot finish. Het was een overtuigende overwinning die het hele team van Mercedes een boost gaf. “Het was bemoedigend om te zien dat de auto nog steeds races kan winnen”, zegt Shovlin in de Race Debrief. “George leverde een geweldige prestatie en het hele team is daardoor enorm gemotiveerd geraakt. Dat geeft ons extra energie voor de rest van het jaar.”

Volgens Shovlin wierpen de recente updates hun vruchten af, met name in de langzamere delen van een circuit. “Er is geen twijfel dat deze auto goed presteert in langzame bochten, waar we veel grip hebben”, legt hij uit. “De coureurs hebben daar ook veel vertrouwen, vooral in de zware remzones.” Toch blijft het team realistisch. “We zijn nog steeds bezig met het verfijnen van de afstelling en zoeken naar elk klein beetje extra. Maar het is duidelijk dat we stappen zetten.”

Strijd nog niet gestreden

Met nog zes raceweekenden te gaan, blijft Mercedes volop in de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Het team staat momenteel op de tweede plaats, met 27 punten voorsprong op Ferrari en 35 punten meer dan Red Bull. Sinds Monza is Red Bull echter weer in vorm, met een auto die opnieuw in staat is om voor overwinningen te vechten. Geen reden tot gemakzucht dus, weet ook Shovlin. “Er komen heel verschillende circuits aan, dus we zullen de auto telkens moeten aanpassen. Maar één ding is zeker: we geven de strijd niet op”, sluit hij strijdbaar af.

