Mercedes-topman Andrew Shovlin ziet hoe coureur Andrea Kimi Antonelli alvast een belangrijk voordeel heeft voor het 2026-seizoen. Het Formule 1-reglement verandert ingrijpend aankomend jaar, maar volgens de topman heeft de jonge Italiaan de juiste ‘mentale capaciteit’ ontwikkeld om het rijden te combineren met nadenken over onder meer de strategie. ‘Ik denk dat alle jongere coureurs die zijn opgegroeid met gamen dat hebben’, aldus Shovlin.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een geheel nieuw seizoen, waarin ook een geheel nieuw reglement voor zowel het chassis als de krachtbron van kracht gaat. Andrea Kimi Antonelli staat ondertussen op het punt om aan zijn tweede jaar in de Formule 1 te beginnen. De jonge Italiaan pakte al drie podiumplaatsen tijdens zijn debuutseizoen, al ging hij ook door een vormdip tijdens de Europese races.

De Mercedes-coureur is inmiddels wel gewend aan de Formule 1, maar moet in 2026 opnieuw de auto leren kennen. Andrew Shovlin – technisch directeur op het circuit – denkt echter wel dat Kimi Antonelli gauw ook de nieuwe bolide onder de knie heeft. “We beginnen Kimi steeds beter te begrijpen”, vertelt Shovlin aan de media. “Hij voelt zich steeds meer op zijn gemak in het team. Hij is tevreden over zijn eigen prestaties en we zijn benieuwd hoe hij het in 2026 gaat doen.”

Mentale capaciteit

“Aanpassing aan de regels, dat zal echt een kwestie van oefenen zijn”, vervolgt de Mercedes-topman. “Kimi is echter nog jong en heeft het indrukwekkende vermogen om de hele dag in de simulator te zitten en te rijden.” Volgens Shovlin is dat een voordeel die de coureur deelt met zijn generatiegenoten. “Ik denk dat alle jongere coureurs die zijn opgegroeid met gamen, die mentale capaciteit ontwikkelen om te rijden terwijl ze praten en grappen maken over iedereen die met hen meespeelt. Het helpt om dat cognitieve vermogen te hebben om na te denken terwijl je rijdt, waardoor het rijden op de achtergrond raakt. Het maakt je hoofd vrij om na te denken over energie, strategie en hoe je inhaalt.”

