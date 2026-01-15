Max Verstappen had als hij Oscar Piastri was in 2025 de team orders van McLaren niet opgevolgd, zo vertelt de wereldkampioen in een terugblik op het afgelopen seizoen. De Australiër kreeg tijdens de GP Italië in Monza de opdracht om voor Lando Norris aan de kant te gaan, nadat de Brit door een langzame pitstop achter zijn teamgenoot reed. Volgens Verstappen zorgt het voor een verkeerd precedent: ‘Als je dat één keer doet zonder duidelijke reden, verkoop je je ziel’.

Het was een veelbesproken moment van het 2025-seizoen: de team orders vanuit McLaren aan Oscar Piastri om Lando Norris voorbij te laten. De Brit was door een langzame pitstop in Monza achter zijn teamgenoot op het circuit terechtgekomen. De Australiër gaf gehoor aan de oproep, en eindigde de Italiaanse GP uiteindelijk achter Norris op plek drie.

Max Verstappen kijkt tegenover het Zwitserse Blick terug op het moment. Zelf zou hij nooit aan de team order gehoor hebben gegeven. “Als je dat één keer doet zonder duidelijke reden, verkoop je je ziel”, stelt de wereldkampioen. “Het team kan dan met je doen wat het wil. En laten we niet vergeten: Piastri zat midden in de titelstrijd.”

De Australiër was ten tijde van de Italiaanse GP zelfs leider in het kampioenschap, met een voorsprong van 24 punten op Norris en 104 op Verstappen. De Red Bull-coureur bracht dat aantal uiteindelijk terug naar twee WK-punten tijdens de GP Abu Dhabi, nadat Norris al de leiding in het kampioenschap van zijn teamgenoot had afgepakt. Volgens Verstappen zou hij zelf in een McLaren al ruim voor de laatste race de titel hebben veiliggesteld. “Maar ik meng me nooit echt in de interne kwesties van mijn rivalen”, voegt hij eraan toe. “Ik kan ze altijd een strijdbaar antwoord geven op het circuit.”

Sprintraces

Verstappen pakte uiteindelijk acht keer de overwinning in 2025, en stond zo vaker op de hoogste trede van het ereschavot dan de McLaren-coureurs. Zowel Norris als Piastri won zeven keer een race. Daarnaast zegevierde de Nederlander twee keer tijdens een sprintrace. Hij is echter nog altijd geen fan van het format. “De zes sprints geven me geen enkel gevoel van geluk”, zegt Verstappen. “De meeste van deze onnodige optredens op zaterdag waren ook saai. Maar erger nog, ze verstoren de normale voorbereiding op onze echte race op zondag. En iets wat de meeste fans vergeten: deze constante werkdruk is bijzonder stressvol voor de monteurs. In de meeste teams werken ze al in twee ploegen.”

