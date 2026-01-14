Max Verstappen blikt terug op de tijd waarin zijn familie nog vakanties vierden met Michael Schumacher. De Nederlander kende de Duitse wereldkampioen toen nog gewoon als ‘oom Michael’, en ziet tegenwoordig wel een aantal gelijkenissen tussen de oud-coureur en hemzelf. ‘Maar het is niet mijn doel om zeven wereldtitels na te jagen’, voegt Verstappen er wel aan toe.

Max Verstappen heeft met vier wereldtitels en 71 Grand Prix-zeges op zijn naam inmiddels al een onuitwisbare indruk gemaakt op de Formule 1. De Nederlander wordt steeds vaker in één adem genoemd met legendes uit de autosport, zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher. Voor Verstappen zelf was laatstgenoemde echter gewoon ‘oom Michael’ toen hij nog jong was.

‘Oom Michael’

“Omdat mijn vader Jos (Verstappen, red.) in 1994 teamgenoot van Schumacher bij Benetton was, kenden de families elkaar nog tot vele jaren daarna”, vertelt Verstappen openhartig in een interview met het Zwitserse Blick. “We hebben zelfs een paar vakanties samen doorgebracht. Ik kende hem als oom Michael.” Verstappen heeft daarnaast ook veel respect voor Schumacher de coureur. “Hij was een coureur die onvermoeibaar werkte en alles gaf. Voor hem telde alleen de overwinning, hoe die ook tot stand kwam. Op het circuit was hij – net als ik – volledig gefocust. Maar thuis zorgde hij voor zijn gezin en gaf hij hun de aandacht die ze verdienden.”

LEES OOK: Cadillac neemt testlivery mee naar Barcelona: ‘Ontwerpgeheimen onder de pet houden’

De Nederlandse wereldkampioen ziet ook wel parallellen tussen hemzelf en de Duitse coureur. “Zowel op het circuit als privé”, vervolgt Verstappen. “Maar na meer dan 230 races is het zeker niet mijn doel om zeven wereldtitels na te jagen. Voor mij is er niets belangrijker dan mijn gezin en de kinderen. Zij zijn de motivatie die je alleen thuis kunt krijgen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)