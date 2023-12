Het was een veelbesproken onderwerp afgelopen weekend op social media: de FIA-award van Lewis Hamilton. De Brit, die het kleinood ontving voor zijn derde plaats in het WK, liet die achter bij de ceremonie in Bakoe. Een statement, onvrede of gewoon vergeetachtigheid? Niets van dat alles, aldus Mercedes.

De renstal voelde zich genoodzaakt om na alle speculatie met een verklaring te komen. “Lewis accepteerde een aanbod van de organisatie om de award op te sturen naar het team. Daarom liet hij die achter.” Volgens Mercedes klopt het verhaal dat de award bij iemand thuis staat als cadeau, dus niet.

Even werd gedacht dat Hamilton wellicht een statement wilde maken, omdat hij zich in Azerbeidzjan rond het FIA-gala kritisch uitliet over allerlei zaken met betrekking tot de internationale autosportfederatie. Die zou niet goed hebben gehandeld in de kwestie rondom vermeende belangenverstrengeling van Toto Wolff en diens vrouw Susie. En dat de FIA alle genodigden helemaal naar Bakoe liet vliegen voor een awardshow, ging er bij Hamilton ook niet in met het oog op de duurzaamheidsdoelen van de FIA en de Formule 1.

