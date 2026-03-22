Mercedes heeft bevestigd dat Bradley Lord de rol van plaatsvervangend teambaas op zich zal nemen. Lord was eerder Chief Communications Officer en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bekend gezicht binnen het team, waarbij hij regelmatig optreedt als teamvertegenwoordiger wanneer teambaas Toto Wolff afwezig is.

“Met de groei van ons team en van de Formule 1 is de omvang van onze activiteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden aanzienlijk toegenomen”, liet Toto Wolff weten in een persbericht. “We hebben daarom van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een verandering door te voeren die in de praktijk al enige tijd gaande was. Hoewel mijn rol en algemene verantwoordelijkheden niet zullen veranderen, zal Bradley’s werk als plaatsvervangend teambaas de capaciteit van ons leiderschapsteam verder versterken. Daarnaast zal hij mij blijven ondersteunen in mijn rol als teambaas en CEO.”

Loyaal lid van Mercedes

Wolff benadrukte de waarde van Lord voor het team: “Bradley is een toegewijd en loyaal lid van onze organisatie, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van het team. Door onze structuur op deze manier in te richten, kan ons leiderschapsteam zich volledig richten op de gebieden waar het de meeste waarde kan toevoegen en is het optimaal afgestemd op de eisen van een snelgroeiende sport.”

LEES OOK: Tijdschema GP Japan | Zo laat beginnen de sessies

Lord trad in 2001 toe tot de F1-paddock als persvoorlichter bij Benetton, werkte daarna korte tijd als redacteur en keerde in 2010 terug bij Renault, voordat hij een jaar later de overstap maakte naar Mercedes. Verschillende bronnen melden dat de nieuwe functie van Lord mogelijk een voorbode is van het onvermijdelijke pensioen van Toto Wolff. Hoewel de Oostenrijker voorlopig nog niet aan stoppen denkt, wil Mercedes zich voorbereiden op het moment dat zijn belangrijkste kopstuk afscheid neemt.

Lees hier alles over de GP Japan

