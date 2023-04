Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog maar eens bevestigd ‘geen enkel gesprek’ met Charles Leclerc te hebben gehad over een overstap van Ferrari naar Mercedes.

De geruchten over zo’n teamwissel worden steeds luider nu er nog steeds geen witte rook is in de onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een aflopend contract bij de stal uit Brackley, maar zou eerst resultaten willen zien alvorens hij zou willen bijtekenen. Aan de andere kant zou Mercedes schermen met belangstelling voor Leclerc.

De Monegask zelf deed die geruchten in Bakoe af als totale onzin. “Helaas leven we in een tijd waarin al mijn woorden worden gebruikt om wat meer lawaai te maken”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. “Ik hou van Ferrari en wil winnen met Ferrari.”

Starbucks

Wolff onderschrijft de visie van Leclerc. “Zoals hij zei, we hebben geen enkel gesprek gehad, behalve misschien op het vliegveld over de vraag of we naar Starbucks zouden gaan. Ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt of wie het heeft verspreid. Maar het klopt niet.”

Dat de contractonderhandelingen met Hamilton tijd nodig hebben, ontkent Wolff niet. “Maar we werken al tien jaar samen met Lewis en dat gaat niet veranderen”, zei hij tegen Servus TV. “Over een paar jaar gaan we wel eens rondkijken.”