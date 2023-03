Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft niet dat zijn team de opgelopen achterstand op het oppermachtige Red Bull nog dit seizoen ongedaan kan maken. “We zijn pas twee races onderweg, maar het dichten van deze kloof is niet realistisch”, aldus Wolff.

Volgens hem zal het ‘zes tot twaalf maanden duren’ voordat Mercedes haar rijders Lewis Hamilton en George Russell weer van een competitieve auto kan voorzien. ,,Want zoveel tijd kostte het ons vorig jaar ook om erachter de komen wat er toen met onze auto aan de hand was”, aldus Wolff tegen Britse autosportmedia. Destijds was purpoising het grote probleem.

,,Het is nu aan ons om onze ontwikkelsnelheid te verhogen. Pas zodra we erachter zijn wat er exact moet gebeuren, zullen we grote stappen kunnen zetten”, aldus Wolff. Na de openingsrace van het seizoen in Bahrein liet hij al weten dat het huidige ‘zero pod concept’ van de W14 op de schop moet.

Hoe de nieuwe auto eruit komt te zien, vindt Wolff overigens van ondergeschikt belang. “Het moet gewoon de snelste auto zijn. Of die er dan uitziet als een auto van Red Bull of als SpaceX, dat maakt mij niets uit. Als de auto op een Red Bull lijkt, plakken we er desnoods een sticker op van een kleine stier…”