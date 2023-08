De teambazen van Mercedes en Ferrari hebben gewaarschuwd dat de plannen van Alpine voor grote problemen kunnen zorgen. Alpine pleit voor het veranderen van de regels rondom de motoren, maar de beide andere leveranciers zien daarin vooral het risico op een nivellering van de sport.

Met het ingaan van de nieuwe regels rondom de aerodynamica in 2022 werd er ook een zogeheten ‘engine-freeze’ afgekondigd. Het betekent dat de vier motorleveranciers van de Formule 1 niet langer de motoren mogen doorontwikkelen. Deze regel vervalt pas in 2026, wanneer het nieuwe motorreglement ingaat. In eerste instantie ging elk team akkoord met deze nieuwe regel, maar nu komt Alpine daar op terug. De Franse renstal klaagt dat de Renault-motor niet competitief genoeg is vergeleken met de rest. Onderzoek wijst uit dat de Renault-motor ongeveer dertig pk minder heeft dan de concurrentie. Alpine heeft daarom een verzoek ingediend bij de FIA om de prestaties van de krachtbronnen meer gelijk te trekken.

De FIA neemt het verzoek momenteel in overweging. Renault kan op steun rekenen van Red Bull, maar de andere leveranciers – Ferrari en Mercedes – zijn minder enthousiast. “We hebben inderdaad een speciale clausule ingebouwd in deze regels”, stelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. “Als iemand echt ontzettend achter zou raken op de rest, dan zouden we een manier kunnen vinden om diegene te helpen. Maar ik denk niet dat Renault momenteel zo ver achter ligt. Je kan niet één team of leverancier een voordeel geven, daarmee begin je aan een nivellering van het veld.”

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwt voor deze risico’s. “De hele reden dat onze sport zo goed werkt, is omdat je hard je best moet doen om succesvol te zijn. We hebben de regel ingebouwd dat we met zijn allen gaan kijken naar de situatie als een leverancier meer dan drie procent achter raakt op de rest. Pas als we zeker weten dat dat aan de hand is, dan kunnen we beslissen of we jokers uit gaan delen of andere opties gaan overwegen. Daar staan wij ook wel voor open. Maar als je je gaat wagen aan de brandstoftoevoer of het gaat hebben over een nivellering van de motoren, dan start je een catastrofe en verklaar je eigenlijk per definitie de Formule 1 al bankroet. Zover mag het absoluut nooit komen.”

