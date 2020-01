Mercedes, Ferrari en McLaren laten nieuwe motor voor het eerst horen

Hoewel het nog twee weken wachten is tot de eerste 2020-auto’s onthuld worden, lichten sommige teams al een tipje van de sluier. Mercedes, Ferrari en McLaren doen dat door hun nieuwe motor voor het eerste aan het publiek te laten horen.

Mercedes liet zijn W11, zoals de 2020-bolide heet, als eerste tot leven komen. Met een ‘eenvoudig’ geluidsfragment bijt het team uit Brackley de spits af.

Ook Ferrari laat zijn nieuwe krachtbron horen. Op – weinig zeggende – beelden uit Maranello wordt het gegrom van de Ferrari-motor publiek gemaakt. Met een ‘alles oké’-handgebaar wordt het filmpje afgesloten.

Via McLaren krijgen we ook de Renault-motor te horen. Het applaus van CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl laat uitschijnen dat men ook bij McLaren tevreden is. Nadat Mercedes, Ferrari en McLaren (dat in 2020 nog met een Renault-krachtbron rijdt) hun nieuwe motor hebben laten horen, is het nu enkel nog wachten op Honda.

Listen as the #MCL35 comes to life. 🤩 pic.twitter.com/TINuIXxQjh — McLaren (@McLarenF1) January 29, 2020

