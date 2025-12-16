Mercedes-teambaas Toto Wolff durft niet te zeggen of Mercedes volgend jaar als favoriet de baan op zal gaan. Veel kenners voorspellen een herhaling van 2014, toen de Silberpfeile oppermachtig bleken bij de introductie van een nieuwe motorformule. Ook in 2026 krijgt de aandrijflijn een update: de hybride V6 wordt nog meer afhankelijk van elektrificatie. Wolff benadrukt dat men voorlopig echter alleen kan gissen; in de Formule 1 bestaan er geen garanties.

In een recente aflevering van de Beyond the Grid-podcast werd Toto Wolff gevraagd naar de nieuwe motorformule van 2026. Hoe zeker is hij dat Mercedes weer vooraan zal rijden? “We zijn nooit zeker”, reageerde hij nuchter. “Ons glas is altijd halfleeg, nooit halfvol”, voegde hij grijnzend toe. Volgens Wolff begint de uitdaging voor Mercedes bij de directe concurrentie. “Het begint met de vijand in eigen huis”, legde hij uit. “McLaren was dit jaar het beste team met een Mercedes-motor. Dus als de motor volgend jaar superieur blijkt te zijn – iets wat we nooit durven te beweren – moeten we nog steeds Williams, McLaren én Alpine verslaan”, somde hij al zijn klantenteams op.

‘Laten ons niet meeslepen door roddels’

De teambaas wees ook op de verschillen in ontwikkelingstijd en innovaties tussen teams. “Sommige teams hebben meer tijd in de windtunnel gehad omdat ze lager in het constructeurskampioenschap eindigden”, lichtte Wolff toe. “Sommigen hebben misschien innovaties geïntroduceerd die wij over het hoofd hebben gezien. Je kunt dus niets als vanzelfsprekend beschouwen, zelfs niet als onze Mercedes-motor de sterkste blijkt.”

“Die geruchtenmolens zijn altijd gevaarlijk”, voegde Wolff eraan toe. “Een concurrent bij een ander team of een andere motorfabrikant zou kunnen denken: ‘We gunnen jullie die favorietenrol, maar weet dat wij eraan komen.’ Daarom laten we ons niet meeslepen door roddels”, besloot hij. De motortechnici van Mercedes nemen het volgend jaar bovendien op tegen nieuwe concurrenten. Red Bull ontwikkelt met autogigant Ford een eigen aandrijflijn, terwijl het nieuwe Audi-team ook met een eigen krachtbron op de proppen komt.

