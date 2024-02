Bij Mercedes haalde menigeen vrijdag opgelucht adem na het afronden van de wintertest. De schok was vorig jaar nog groot toen de W14 tegenvallend bleek, maar met de nieuwe W15 kunnen coureurs Lewis Hamilton en George Russell naar eigen zeggen beter uit de voeten.

Hoewel die laatste donderdag al toegaf dat Red Bull nog voor ligt op Mercedes was er toch tevredenheid over de eigen snelheid en potentie van de auto. “Het waren drie solide dagen”, zei Russell vrijdag. “De auto voelde goed aan en doet wat we verwachtten op basis van de simulaties in aanloop naar de testdagen hier. We hebben een goede basis gelegd voor dit seizoen.”

Hamilton sloot zich volledig aan bij de woorden van Russell. En hoewel ook hij opgelucht adem haalt, moet Mercedes zich volgens hem niet rijk rekenen. “Het was een goede wintertest, maar er is nog wel werk te verrichten. We zijn namelijk nog niet waar we willen zijn. Maar we hebben nog een paar dagen om de data van de test te analyseren en ik denk dat we er dan bij de seizoenstart goed op staan.”

