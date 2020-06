Mercedes haalt oud paard van stal voor training Bottas en Hamilton

Om zijn coureurs en het teampersoneel weer in raceshape te krijgen, stoft Mercedes een ouder exemplaar af voor een tweedaagse test in Silverstone. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zullen volgende week ieder een dag rondjes rijden in de Mercedes W09.

Het is nog 29 dagen tot de uitgestelde aftrap van het seizoen in Oostenrijk en de coureurs en het team hebben sinds de wintertest geen auto meer aangeraakt. Omdat er voor Oostenrijk geen test of iets dergelijks gepland staat, moet er geïmproviseerd worden. Zo zochten Alex Albon en Lando Norris al hun toevlucht in F3-auto’s en heeft Max Verstappen al met eigen auto’s op een circuit gereden, zo verklapte Red Bull-baas Helmut Marko.

Mercedes doet het anders, het haalt een W09 uit de garage waarmee Lewis Hamilton in 2018 zijn vijfde titel binnenhaalde. De regels schrijven voor dat een team sessies mag houden met een auto waarmee in één van de afgelopen drie jaargangen is gereden mits ze niet worden aangepast aan huidige reglementen. Ook moeten er bepaalde banden gebruikt worden, zo zocht Motorsport.com uit.

“Valtteri en Lewis zullen dinsdag en woensdag de Mercedes W09 gaan rijden op Silverstone voor een tweedaagse training in voorbereiding op de seizoensstart in Oostenrijk volgende maand”, twitterde Mercedes vanmiddag. Het is natuurlijk de bedoeling dat de coureur hun racegevoel weer aanwakkeren maar ook voor het personeel is het belangrijk om te ondervinden hoe het is om onder de corona-richtlijnen te werken.

