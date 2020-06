Lando Norris huurt circuit af om in vorm te komen

De coureurs staan sinds de wintertests droog en dus wordt er geïmproviseerd. Helmut Marko verklapte bijvoorbeeld al dat Max Verstappen met eigen materiaal aan het racen is geweest. Lando Norris heeft al een circuit afgehuurd om er met een F3-auto aan de slag te gaan.

In aanloop naar de start van het seizoen op 5 juli in Oostenrijk zal tenslotte getraind moet worden. Norris leerde zijn McLaren in Barcelona kennen tijdens de wintertest, in Australië werd de Grand Prix vlak voor aanvang van de eerste vrije training afgelast. Nu de corona-maatregelen langzaamaan ook in Engeland wordt versoepeld, is er ruimte om de echte baan op te gaan.

Lees ook: Verstappen en Norris racen samen virtuele 24 uur van Le Mans

Geheime locatie

Het zal een privétest zijn, weet The Race maar de locatie en het tijdstip wordt niet prijsgegeven. “Het wordt heel belangrijk om zoveel mogelijk te doen en weer terug te keren naar de normale werkzaamheden. Vooral hoe we ons voorbereiden is belangrijk”, vertelt Norris. “Ik moet er van zeker zijn dat ik in een auto rijd voordat we naar Oostenrijk gaan. Het zal niet mogelijk zijn om dat in een Formule 1-auto te doen, dat is een heel ander niveau.”

Norris werd kampioen in de Formula 3 in 2017, dat deed hij met Carlin dus wellicht wordt dat zijn weapon of choice. “Ik zal een F3-auto rijden. Ook ga ik karten de komende weken, om maar bezig te zijn. Daarnaast heb ik nog veel dagen in de simulator gepland staan. Dat is wat we kunnen doen: de simulator, karten en een F3-auto rijden.”

“En dat zal echt niet allemaal makkelijk gaan, gelukkig zijn de banen tenminste opengesteld. Maar het is echt wel moeilijk om de mindset terug te krijgen en F1 te rijden. Het is abnormaal om zomaar in die auto te springen zoveel G-krachten en snelheid te verteren. Het zal niet makkelijk worden om er weer in te komen maar ik denk dat velen van ons de snelheid wel zo weer te pakken hebben.”

Lees ook: ‘Coureurs zullen roestig zijn’: Horner voorspelt incidentrijke herstart