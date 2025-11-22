Mercedes bracht zichzelf vlak voor de kwalificatie van de Grand Prix van Las Vegas in de problemen. Het team uit Brackley had op het laatste moment nog enkele aanpassingen aan de W15 doorgevoerd, zonder deze bij de FIA te melden. Na onderzoek hebben de stewards besloten toch geen straf op te leggen.

Teams moeten elke wijziging aan de afstelling registreren zodra de auto officieel is ingeschreven voor een sessie, maar bij Mercedes bleef die melding uit. Omdat de kwalificatie net begonnen was, greep de FIA direct in. Technisch gezien namen de Mercedes-auto’s deel aan de kwalificatie van de Grand Prix van Las Vegas met een ‘illegale’ afstelling. De stewards onderzochten de situatie, bekeken alle documentatie en spraken met betrokken teamleden van Mercedes.

De FIA heeft besloten om geen verdere actie te ondernemen tegen Mercedes na het niet indienen van de setup-lijst. Volgens de officiële verklaring van de sportbond voldeed de situatie niet aan de criteria voor een sanctie. Mercedes mag zijn resultaten in Las Vegas dus behouden, met P4 voor George Russell en P17 voor Andrea Kimi Antonelli in de kwalificatie.

