Lando Norris heeft in verraderlijke omstandigheden de poleposition gepakt. Op een kletsnatte baan, met constante gele vlaggen en bijna geen grip, hield de McLaren-coureur in Q3 het hoofd koel. “Een dag als deze voelt extra goed”, reageerde Norris na afloop.

Norris was na afloop zichtbaar opgelucht – en eerlijk over hoe chaotisch de kwalificatie was: “Dit was zó stressvol. Ik had geen idee of iemand ná mij nog een ronde zou kunnen afmaken. Ik voelde wel dat mijn eerste twee sectoren goed waren, maar het was zó glad. Raak je een kerb ook maar een beetje verkeerd, dan schiet de auto alle kanten op. Maar goed… het was genoeg voor P1 vandaag. En ik ben blij dat de regen stopte, zodat we nog een fatsoenlijke kwalificatie kregen.”

De Brit prees zijn team, maar gaf ook toe dat hij totaal anders aan de sessie begon dan hij had verwacht: “Je hebt allereerst een goede auto nodig, en die had ik. Het team heeft top werk geleverd. Maar eerlijk? Ik lag nog even te slapen vlak voor de kwalificatie. Ik dacht namelijk dat het droog zou zijn. Toen ik wakker werd en zag dat het aan het regenen was, dacht ik: ‘oh shit, dit gaat niks worden’. Niemand heeft hier eerder in de regen gereden, je weet totaal niet wat je kunt verwachten. In Q1 voelde het alsof je in elke bocht kon crashen en dat het in één klap voorbij kon zijn. Q1, Q2, Q3… waren allemaal lastig, maar daarom voelt een dag als deze ook extra goed.”

McLaren verrast in de regen

Norris was zelf verrast dat de McLaren ook in de regen zó snel was. “De pace was het hele weekend al goed. Ik denk dat we in het droog ook sterk waren geweest, maar ik had eerlijk niet verwacht dat we in de regen óók zo goed zouden zijn. Dat maakt me superblij.” De Brit blijft voorzichtig over wat de race zal brengen: “Er zijn nog veel vraagtekens. Niemand heeft echt lange runs gedaan, niemand heeft meer dan tien ronden achter elkaar gereden. Het wordt sowieso interessant – zeker met Max (Verstappen) en Carlos (Sainz) erbij. Hopelijk wordt het een mooie race en kunnen de fans ervan genieten.”

