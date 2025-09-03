Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt nog een keer terug op het enerverende weekend in Zandvoort. Beide Mercedes-coureurs lagen in de race in de duinen op koers voor punten, tot twee incidenten met Charles Leclerc roet in het eten gooiden. De focus gaat nu op Monza, de tweede thuisrace van Andrea Kimi Antonelli, en Wolff heeft er alle vertrouwen in dat de jonge Italiaan de draad weer kan oppakken.

Het team van Mercedes beleefde in Zandvoort een enerverend weekend. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren op weg naar een dubbele puntenfinish – een vierde plaats voor Russell een zesde plek voor Kimi Antonelli – maar de jonge Italiaan viel door een dubbele tijdstraf terug naar plek zestien. De Mercedes-rookie kreeg eerder in de race al een tien seconden-tijdstraf voor de aanvaring met Charles Leclerc. Kimi Antonelli knalde tijdens een mislukte inhaalpoging op de achterkant van de SF-25 van de Monegask, waardoor de race voor Leclerc voorbij was. Later kwam er vervolgens nog een vijf seconden-tijdstraf bovenop voor Kimi Antonelli voor het overschrijden van de maximum snelheid in de pitstraat.

Incidenten met Leclerc

Al met al geen goed weekend voor de Italiaanse rookie, die deze week afreist naar zijn tweede thuisrace. Daar hoopt Mercedes-teambaas Toto Wolff op een minder zenuwslopend weekend dan in Zandvoort. “We hadden af en toe een behoorlijk tempo waarmee we konden strijden voor het podium”, ziet Wolff alsnog de positieve kanten aan het Nederlandse raceweekend. “Ondanks zijn elfde startplek wist Kimi goed op te schuiven in het veld en zonder het contact met Leclerc had hij in de slotfase waarschijnlijk de voorliggers kunnen uitdagen.”

Niet alleen Kimi Antonelli kwam Leclerc tegen op de baan, ook Russell had tijdens een inhaalactie van de Monegask een kleine aanvaring. “Ook voor George werd zijn race verpest door een incident met de Ferrari”, vervolgt Wolff zijn terugblik. “Hij heeft goed werk geleverd door ondanks aanzienlijke schade aan de vloer toch nog solide punten binnen te halen met een vierde plaats.”

Focus op Monza

De focus van Mercedes gaat nu op Monza, waar Kimi Antonelli zijn tweede thuisrace van het seizoen zal rijden. “Hoewel dat spannend voor hem zal zijn, weten we dat hij zich voor honderd procent zal concentreren op zijn werk op het circuit”, houdt Wolff het vertrouwen in de jonge rookie. “De concurrentie achter McLaren is hevig en we zullen op ons best moeten zijn als we het gat met de tweede plaats in het constructeurskampioenschap willen blijven dichten.”

