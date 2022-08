Mocht je dit weekend het zilver en zwart van Mercedes missen dan ligt dat niet aan je tv-instellingen. Het team uit Brackley rijdt tijdens de Belgische Grand Prix eenmalig met een aangepaste kleurstelling.

Het eerbetoon geldt AMG dat in 1967 werd opgericht door Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher (die eerste was afkomstig uit Grossaspach) en dat dit jaar dus 55 jaar bestaat. Het tuningbedrijf begon eind jaren zestig onafhankelijk van Mercedes met het tunen van limousines, maar is inmiddels een volledig geïntegreerd onderdeel van het merk met de ster.

Het jubileum is voor Mercedes aanleiding om de neus en voorzijde van de sidepods van de W13 rood te verven en de racenummers opvallend groot op de zijkanten te zetten. Dit geheel in lijn met de legendarische Mercedes 300 SEL 6.8 AMG die in 1971 tweede werd in de 24 Uur van Spa-Francorchamps en AMG voor eens voor altijd op de kaart zette.

De Mercedes 300 SEL 6.8 AMG bijgenaamd das Rote Sau in actie op Spa-Francorchamps (Motorsport Images)

De laatste keer dat Mercedes overigens met een speciale livery reed was in 2019 tijdens de voor het team desastreus verlopen Grand Prix van Duitsland.