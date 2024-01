In de jacht op Red Bull en hernieuwd succes in de Formule 1 heeft het team van Mercedes verregaande plannen om de faciliteiten in de Engelse thuisbasis Brackley uit te breiden. Of die door kunnen gaan, is echter zeer de vraag. Voor Mercedes dreigt een ruzie met de buren.

Lokale media melden dat bedrijven in de buurt en omwonenden niet blij zijn met de plannen van het team. Mercedes heeft inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend. Onder andere de infrastructuur rond de fabriek in Brackley zou moeten worden aangepakt, maar er zou daardoor grote verkeersoverlast ontstaan.

Diverse buren van Mercedes zijn nu onthutst over de plannen en een ruzie ligt dan ook op de loer. Zo zou de drukte volgens berekening op de toegangswegen naar de fabriek nagenoeg vertienvoudigen in de ochtendspits en in de avondspits zesmaal zoveel bedragen.

Brackley is een kleine stad met 16.000 inwoners. Het ligt tussen Londen en Birmingham, iets ten noorden van Oxford. Aan Formule 1 zijn de mensen er wel gewend: het team van Lewis Hamilton en George Russell heeft er sinds de overname van Brawn GP al sinds 2009 haar thuisbasis.

Het is ook het decor van vele kampioensfeesten. Mercedes vierde in Brackley al acht keer de winst van de constructeurstitel (2014-2021), zes keer konden de medewerkers van de fabriek er een titel van Hamilton bejubelen (2014, 2015, 2017-2020) en eenmaal mochten ze allen met Nico Rosberg op de foto als kampioen (2016).

