Mercedes heeft in 2023 niet de vooruitgang geboekt waar het team wel op had gerekend. Met de nieuwe regels van dit jaar hoopte het team een stap vooruit te zetten, maar dat is absoluut niet gelukt, zo legt hoofdontwerper James Allison uit.

Toen het nieuwe aerodynamische reglement in 2022 inging, koos Mercedes voor een heel ander ontwerp dan de rivalen. In tegenstelling tot alle andere teams, kwam Mercedes met een ontwerp aanzetten zonder sidepods. Niet alleen bleek dit niet de briljante ingeving waar het team op had gehoopt, het leidde ook nog eens tot een onvoorziene bijkomstigheid: de auto stuiterde alle kanten op, het zogeheten ‘porpoising’. Hoewel Mercedes absoluut niet het enige team was dat last had van porpoising, waren de effecten bij Mercedes wel wat duidelijker te merken dan bij de andere teams.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Mercedes pleitte dan ook regelmatig bij de FIA om de regels te wijzigen voor 2023. De enige manier om het porpoisen te voorkomen, was door de vloer wat hoger te leggen. Dit zou echter ten koste gaan van downforce en daarmee snelheid. Mercedes hoopte dus dat met een regelwijziging de problemen opgelost konden worden zonder dat het team snelheid in moest leveren. Uiteindelijk ging de FIA akkoord en werd in 2023 de minimale vloerhoogte met vijftien millimeter omhoog geschroefd.

De verwachting was dat Mercedes daarmee dichter bij de concurrentie zou komen in 2023, maar niets is minder waar. Aston Martin en McLaren liepen op verschillende punten in het seizoen hard in op Mercedes, Ferrari bleef een doorn in het oog van de Duitse renstal en Red Bull lag mijlenver voor. Ook hoofdontwerper James Allison geeft nu toe dat het team de plank een beetje missloeg met deze regelgeving.

Roulette

“We hadden intern een behoorlijke discussie”, vertelt Allison aan The Race. “Hadden we hem wat lager moeten afstellen, of moesten we het houden bij wat we eerder al deden. Deze regels belonen je niet met hogere downforce, maar dat leverde ons wel wat succes op vorig jaar. Dus dat debat duurde ook wel even. Het was erg moeilijk om te voorspellen wanneer het stuiteren plaats zou vinden. Het is een stuk lastiger om te corrigeren nadat je van die klif af bent gereden en te veel stuitert, dan om voorzichtig te zijn, de auto hoger op te stellen en dan stukje bij beetje verlagen.”

“Daarom kozen we dus voor de voorzichtige aanpak”, vervolgt Allison. “We dachten: als blijkt dat we te voorzichtig zijn, dan hebben we dat snel genoeg goed gemaakt. Nu blijkt dat we inderdaad veel te voorzichtig waren. Het was best mogelijk geweest om die vijftien millimeter te pakken. We hadden beter alles daar op in kunnen zetten, als een soort roulette, dan hadden we veel sneller de vooruitgang geboekt die we nu hebben.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!