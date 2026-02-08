Mercedes heeft indruk gemaakt tijdens de eerste shakedown in Barcelona. Volgens kenners kwam de Duitse renstal als sterkste uit de bus, met het hoogste aantal ronden tijdens een ogenschijnlijk probleemloze testweek. Dat heeft ertoe geleid dat de Silberpfeile al vroeg als titelfavoriet worden bestempeld. Zelf tempert het team de verwachtingen, al vermoedt oud-coureur Juan Pablo Montoya dat Mercedes nog lang niet het achterste van de tong heeft laten zien.

In zijn podcast voor AS Colombia liet Montoya doorschemeren dat Mercedes mogelijk nog veel in reserve heeft gehouden. “Als je hoort wat ik hoor, denk ik dat ze lang niet alles hebben laten zien”, aldus de zevenvoudig racewinnaar. “Ik heb vernomen dat ze nog drie tot vier seconden sneller kunnen zijn. Ze hebben een betrouwbaar programma afgewerkt en veel ronden gereden, maar zodra ze echt gaan pushen, kan het plaatje er totaal anders uitzien.”

Naast het fabrieksteam kunnen ook de klantenteams profiteren van de sterke start van de Mercedes-krachtbron, die tijdens de tests betrouwbaar bleek en ook bij McLaren en Alpine weinig problemen veroorzaakte. Montoya stelde zich daarom hardop de vraag hoe groot het effect op het hele veld kan zijn. “Sommige teams zullen de situatie correct inschatten en andere niet”, voegde hij eraan toe. “Maar als Mercedes echt dominant blijkt, betekent dat dan automatisch dat alle Mercedes-teams in topvorm verkeren?”

