Is het voor de renstallen in 2026 nu voordeliger om een fabrieksteam of klantenteam te zijn? Oscar Piastri – coureur bij Mercedes-klantenteam McLaren – ziet wel hoe een fabrieksteam een klein voordeel kan hebben voor het aankomende seizoen, wanneer een compleet nieuw motorreglement van kracht gaat. Toch is hij wel tevreden met de positie van McLaren: ‘We hebben een zeer nauwe band met Mercedes’.

McLaren moet in 2026 niet één maar twee titels proberen te verdedigen. Niet alleen werd de Britse renstal afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij constructeurskampioen, ook coureur Lando Norris haalde zijn eerste wereldtitel binnen. McLaren moet dat doen terwijl ze afhankelijk zijn van de krachtbron van Mercedes, maar volgens Oscar Piastri is dat geen nadeel.

“Een fabrieksteam zijn heeft natuurlijk zo zijn voordelen, vooral nu er weer ontwikkelingen zijn op het gebied van motoren”, legt de Australiër uit, tegenover de media. Volgens Piastri helpt het dat Mercedes open communiceert over de motor. “We hebben een zeer nauwe band met Mercedes HPP (de motorafdeling van de Zilverpijlen, red.) wat voor ons erg gunstig is. Alle kinderziektes die we tijdens de test in Barcelona hadden, hadden niets te maken met het feit dat we geen fabrieksteam zijn. We lopen misschien een beetje achterop dat zij jaren de tijd hebben gehad om deze regels echt in hun auto te integreren, maar wij zijn ook al heel lang bezig met dat proces.”

Indrukwekkend Mercedes

McLaren is niet het enige klantenteam van Mercedes; ook Williams en Alpine nemen de krachtbronnen van de Zilverpijlen af. Voor het Duitse team was dat tijdens de besloten testdagen in Barcelona gunstig: naar verluidt was Mercedes de enige motorfabrikant die meer dan duizenden rondes reed op Circuit de Barcelona-Catalunya. Piastri was vooral onder de indruk van het team van Mercedes zelf.

“Het zal meer gaan om wie er de afgelopen twaalf maanden heeft kunnen profiteren van de aerodynamische tests en gewoon alles op orde heeft gekregen”, vervolgt de McLaren-coureur. “Dat was vooral zo indrukwekkend aan Mercedes, hoe ze meteen aan de slag gingen en elke dag meer dan 150 ronden konden rijden, wat waarschijnlijk het meest indrukwekkende is tot nu toe.”

