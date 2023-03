Lewis Hamilton had de stille hoop in 2023 weer mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Na amper één dag in Bahrein beseft de zevenvoudig kampioen dat dit er voorlopig niet inzit.

Sterker nog: Mercedes is mogelijk verder van de kop verwijderd dan tijdens het afgelopen rampseizoen, zo liet Hamilton al optekenen. Na de testdagen – een week geleden op ditzelfde circuit in Bahrein – had Lewis Hamilton al een naar voorgevoel.

VIDEO: Samenvatting eerste vrije trainingen Grand Prix van Bahrein

Op de eerste dag van het nieuwe seizoen bleek Mercedes inderdaad de snelheid van Red Bull en zelfs Aston Martin niet te kunnen matchen. “Het is een groot gat”, zei Hamilton tegen de verzamelde media. “Ik probeer echt alles te doen wat ik kan. We hebben inmiddels geleerd dat we er ver vanaf zitten.”

Dus lijkt Mercedes opnieuw een zwaar en lang seizoen te wachten. “Het is voor iedereen moeilijk. Dit is niet waar we als team willen staan, niet waar we verdienen te zijn. We werken zo hard en hebben zoveel moed getoond in onze keuzes. We zitten gewoon op het verkeerde spoor.”

(Tekst gaat verder onder foto)

(Getty Images)

De analyse is snel gemaakt, nu nog de ommekeer bewerkstelligen. Maar hoe? “We moeten de juiste weg vinden, ja”, was alles wat Hamilton daarover kwijt kon. “Ik dacht dat Ferrari het tweede team was. Maar in de longruns zaten we best bij hen in de buurt. Ik denk dat Aston Martin de nummer twee was. Wij bevinden ons ergens tussen drie en vier (qua sterkte van teams). Dus ofwel we staan er hetzelfde voor als vorig jaar, of we zijn misschien wel iets minder dan toen.”