Mercedes zou na twee seizoenen met een geheel zwarte auto te hebben gereden, overwegen om volgend jaar met terug te keren naar een zilveren kleurstelling, de iconische basiskleur waaraan het team zijn bijnaam dankt.

Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw staat het raceteam van Mercedes bekend als de Zilverpijlen. Het was met die kleur dat het Duitse merk in 2010 zijn rentree maakte in de Formule 1. In 2020 koos het team echter voor een compleet zwarte kleurstelling. De make-over was een reactie op de maatschappelijke onrust dat jaar. Door de coronapandemie kon er maanden niet geracet worden en de dood van George Floyd zorgde wereldwijd voor veel ophef. De FIA lanceerde daarop de campagne ‘We Race As One’ en Mercedes besloot een statement te maken door de wagens zwart te spuiten.

“Wanneer de Formule 1 dit weekend terugkeert, zal dat gebeuren in een wereld die ingrijpend is veranderd sinds de teams begin maart voor het laatst bijeenkwamen in Melbourne”, liet het team destijds weten. “De gezamenlijke reactie van onze sport op de wereldwijde Covid-19 pandemie toont het allerbeste dat de Formule 1 te bieden heeft. In de afgelopen weken heeft de Black Lives Matter-beweging echter een licht laten schijnen op hoezeer we nieuwe maatregelen en actie nodig hebben in de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie.”

“Voor 2020 hebben we ervoor gekozen om te racen met een volledig zwarte kleurstelling als een publieke belofte om de diversiteit van ons team te verbeteren. Een duidelijke verklaring dat we tegen racisme en alle vormen van discriminatie zijn”, verklaarde Mercedes.

Back to Silver

Ook het afgelopen seizoen waren de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog zwart, maar voor 2022 lijkt de stal terug te keren naar de oorspronkelijke zilveren livery, zo heeft het Duitse Bild te horen gekregen.

