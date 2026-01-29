Mercedes is goed begonnen aan het voorseizoen van 2026. De Zilverpijlen liggen op het gebied van aantal gereden kilometers tijdens de shakedown in Barcelona zelfs voor op schema. Volgens Andrew Shovlin – technisch directeur op het circuit – werkte de W17 ‘feilloos’ tijdens de tweede testdag afgelopen woensdag: ‘We verliezen eigenlijk meer tijd op het circuit door pech bij anderen’.

Het team van Mercedes kent een vliegende start van het 2026-voorseizoen. De Zilverpijlen reden afgelopen maandag en woensdag hun eerste rondes in de W17, en dat ging beter dan het team zelf had verwacht. Andrew Shovlin, technisch directeur op het circuit bij Mercedes, is vooral blij dat de problemen uitblijven voor zowel de nieuwe motor als het nieuwe chassis.

“Normaal gesproken verwacht je een paar kinderziektes, het een en ander op het gebied van betrouwbaarheid dat je tijd op het circuit kost”, vertelt Shovlin in Barcelona. “Op woensdag werkte de auto feilloos. We verliezen eigenlijk meer tijd op het circuit door pech bij anderen en rode vlaggen dan door iets aan onze kant, dus dat is goed.” De Brit onthult verder: “wat het aantal kilometers betreft, liggen we iets voor op schema.”

Ook coureurs tevreden

Volgens de ingenieur loopt Mercedes zelfs voor op de ‘lange lijst met doelstellingen’ na twee dagen in Barcelona. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden bij elkaar al 334 rondes, evenveel als vijf keer de afstand van de Spaanse GP. “George en Kimi zijn tevreden met de auto”, aldus Shovlin. “Hij rijdt prettiger dan onder de vorige regelgeving. Hij is iets lichter en stuurt lekker. We hebben een goede balans bij lage en hoge snelheden. Maar uiteindelijk is het belangrijkste of we snel zijn of niet. Ik denk dat we op de laatste dag zullen zien wat de concurrentie kan, maar realistisch gezien zal dat werk zich doorzetten in Bahrein.”

