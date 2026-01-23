Mercedes heeft de eerste beelden van de nieuwe W17 op het circuit vrijgegeven. Vrijdagochtend presenteerde het team de livery van de F1-auto voor 2026, waarna direct een eerste testrit volgde op een nat Silverstone. Tijdens een filmdag wisselden George Russell en Kimi Antonelli elkaar af achter het stuur en werden in totaal 67 ronden afgelegd, goed voor bijna 200 kilometer. Het team maakt zich inmiddels op voor de eerste privétests in Barcelona.

“We hebben een goede eerste testdag achter de rug”, reageerde Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes. “Zoals bij elke testdag lag de focus op het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van alle onderdelen. We hebben onze toegewezen kilometers kunnen afleggen, waarbij zowel George (Russell, red.) als Kimi (Antonelli, red.) de auto van 2026 voor het eerst op het circuit heeft kunnen ervaren. Dat is een bewijs van het harde werk van iedereen in Brackley en Brixworth. Onze aandacht gaat nu uit naar Barcelona, waar we willen voortbouwen op deze testdag en onze kennis van de W17 verder willen vergroten.”

‘W17 klinkt geweldig’

Ook de coureurs reageerden enthousiast op hun eerste kennismaking met de nieuwe auto. George Russell was zichtbaar onder de indruk. “Het is fantastisch om de nieuwe auto op het circuit te zien”, liet hij weten via sociale media. “Hij klinkt echt geweldig, heel anders dan ik had verwacht. Het is ook speciaal om er voor het eerst in te mogen rijden; deze motor en aandrijflijn zijn al zo lang in ontwikkeling. Ik kan niet wachten om vol gas te gaan.” Kimi Antonelli keek eveneens tevreden terug op de filmdag. “Het was een goede eerste dag, ik ben heel blij”, vulde hij aan. “Dit was slechts het begin. Ik kijk enorm uit naar de tests en natuurlijk naar de start van het nieuwe seizoen.”

LEES OOK: Mercedes trekt het doek van nieuwe F1-livery, zet koers naar 2026

De eerste meters van de W17 gaan ook gepaard met enige controverse. Volgens concurrenten zou Mercedes een maas in de nieuwe reglementen hebben gevonden, waardoor de motor met een hogere compressieverhouding kan rijden dan toegestaan. Dat zou de Duitse renstal – en zijn klantenteams – een mogelijk voordeel kunnen geven aan het begin van het nieuwe F1-tijdperk. Mercedes is na Audi, Cadillac, Racing Bulls en Alpine het vijfde team dat de auto voor 2026 daadwerkelijk de baan op stuurt. De volgende uitdaging wacht in Spanje, waar van 26 tot en met 30 januari de collectieve shakedown van de Formule 1 plaatsvindt op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.