Mercedes heeft bij de FIA een officieel verzoek ingediend om de mislukte inhaalactie van Lewis Hamilton op Max Verstappen in de 48ste ronde van de Grand Prix van Brazilië opnieuw te onderzoeken.

Hamilton zat in die ronde de leidende Nederlander op de hielen, maar bij een inhaalactie van de Brit gooide Verstappen bruusk de deur dicht waardoor beiden van de baan schoten. De twee kemphanen konden door met Verstappen nog steeds in leidende positie, gevolgd door Hamilton. De zaak was tijdens de race ‘under investigation’ maar de wedstrijdleiding besloot niet in te grijpen en de twee coureurs te laten racen.

Enkele ronden later wist Hamilton alsnog voorbij te gaan aan Verstappen en vervolgens met overmacht naar de overwinning te rijden. Door die uitslag was er verder weinig ophef over het incident, maar Mercedes wil het er toch niet bij laten zitten.

Het team uit Brackley heeft onder Artikel 14.1.1 van het FIA-reglement een zogeheten ‘Right of Review’ aangevraagd. Teams mogen in een zaak een herziening aanvragen als ze nieuw bewijs kunnen aandragen. Dat nieuwe bewijs zou in dit geval bestaan uit onboard beelden van de auto van Verstappen. Die waren tijdens de race nog niet beschikbaar voor de wedstrijdleiding, maar zijn inmiddels opgedoken en zouden nieuw licht op de zaak kunnen doen schijnen.

