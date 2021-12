Mercedes heeft met onmiddellijke ingang de sponsorovereenkomst met Kingspan verscheurd. Aanleiding is de rol die het bouwmaterialenbedrijf heeft gespeeld bij de dodelijke brand in de Grenfell Tower in Londen, enkele jaren geleden.

Bij de brand in 2017 kwamen 72 bewoners van de flat om het leven. De ramp was mede het gevolg van het zeer brandbare isolatiemateriaal dat bij de bouw van de toren was gebruikt, en afkomstig was van Kingspan.

Motorsport Images

Mercedes en Kingspan kondigden voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië een sponsorovereenkomst aan en dat kwam het Formule 1-team vooral in Engeland op forse kritiek te staan. De nabestaanden van de ramp schreven een brief aan teambaas Toto Wolff en ook de Britse politiek stond op z’n achterste benen. Na die storm van kritiek kondigde Mercedes aan dat het nog eens goed naar de overeenkomst zou kijken en dat heeft er dus toe geleid dat de deal ongedaan is gemaakt.

“Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team en Kingspan kondigen vandaag aan dat ze in onderling overleg de samenwerking beëindigd hebben”, schrijft het team uit Brackley in een statement. “In de nieuwe samenwerking zou Kingspan de leiding krijgen over een duurzaamheidsproject van het team, bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen middels hun toonaangevende, milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Beide partijen hebben geconcludeerd dat het niet het juiste moment is voor de voortzetting van de samenwerking. Daarom hebben we besloten om per direct te stoppen.”

The Mercedes-AMG Petronas F1 Team and Kingspan today announced that they have mutually agreed to end their partnership with immediate effect. pic.twitter.com/NiQjvX5BIh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 8, 2021