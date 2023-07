Formule 2-coureur Frederik Vesti zal tijdens de eerste vrije training in Mexico plaatsnemen in de Mercedes van George Russell. Dat meldt TV Sport 2 uit Denemarken, het thuisland van Vesti.

Vorig jaar introduceerde de Formule 1 de regel dat elk team minstens twee keer een rookie een vrije training moest laten rijden. Het was een goede gelegenheid voor coureurs als Nyck de Vries, Liam Lawson en Logan Sargeant om zich wat meer te laten zien in de Formule 1. Dit jaar zijn er nog geen rookies ingezet, en dus heeft Mercedes besloten de spits af te bijten.

Vesti heeft al eerder in een Formule 1-auto gezeten. Aan het eind van 2022 nam hij deel aan de Young Driver Test, toen ook al voor Mercedes. De Deen maakt inmiddels al twee jaar deel uit van de Junior Academy van de Duitse renstal en is momenteel bezig aan een erg sterk seizoen in de Formule 2. Met nog drie raceweekenden te gaan, staat Vesti tweede in het kampioenschap. Het is zijn tweede seizoen in de serie. Vorig jaar werd Vesti nog negende. Dit jaar heeft de Deen al vier overwinningen en drie podiums op zijn naam kunnen zetten.

