Alleen op Silverstone en Zandvoort is de Mercedes W13 dit jaar echt competitief gebleken, toch bleef een overwinning daar uit. Red Bull en Verstappen zijn vrijwel overal competitief, maar in Singapore hoopt Toto Wolff weer te kunnen vechten voor de overwinning. Is drie keer scheepsrecht voor de zilverpijlen?

Na acht dominante jaren voor Mercedes is 2022 een jaar waar het niet loopt zoals gewenst. Na zestien races staat de teller nog op nul overwinningen en ondanks maar liefst dertien podiumplekken voor de zilverpijlen is een overwinning tot nog toe steeds uitgebleven. Silverstone en Zandvoort waren lichtpuntjes in een donker jaar, daar werd er gestreden voor de overwinning, maar het bleek nog niet genoeg te zijn.

Volgens teambaas Toto Wolff is het stratencircuit dat langs Marina Bay loopt een nieuwe mogelijkheid om voor de overwinning te vechten. In gesprek met AMuS stelt Wolff dat het team op de goede weg is: “Het is niet zo dat we de heilige graal hebben gevonden, maar we begrijpen de auto een stuk beter dan in het begin van het jaar.”

Foto: Motorsport Images

Op één aspect blijft Mercedes de andere teams de baas: bandenslijtage. Geen team is zo zorgvuldig met de banden als het Duitse automerk. Op het Marina Bay Street Circuit is bandenmanagment heel belangrijk en de baan lijkt de Mercedes beter te liggen. “De ligging van het circuit in Singapore past beter bij Mercedes omdat het veel bochten zijn van 90 graden. De W13 kan dan beter afgesteld worden en zo hoef je minder compromissen te sluiten. In Spa waren de snelheidsverschillen in bochten veel groter, dat ligt onze auto niet”, gaat Wolff verder.

De achterstand op Ferrari in het constructeurskampioenschap bedraagt 35 punten en met nog zes races te gaan is alles nog mogelijk.

Lees ook: Wolff: ‘Gridstraffen voor motorwissels nu te complex, maar wel de beste optie’