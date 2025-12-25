Voormalig Ferrari-coureur Arturo Merzario denkt niet dat Charles Leclerc in de tijd van oprichter Enzo Ferrari door de poorten van Maranello was gekomen. De Monegask rijdt sinds 2019 voor de Italiaanse renstal, en werd toentertijd binnengehaald als ‘Il Predestinato’, de coureur die Ferrari weer aan de top moest krijgen. Onterecht, volgens Merzario.

Arturo Merzario reed tussen 1972 en 1973 voor de Italiaanse renstal, toen oprichter Enzo Ferrari zelf nog actief was in de Formule 1. Hoewel de racedagen van Italiaan al lang achter de rug zijn, volgt hij de huidige ontwikkelingen in de koningsklasse nog op de voet. Voor Charles Leclerc – tegenwoordig samen met Lewis Hamilton coureur voor Ferrari – is Merzario niet mals.

“Leclerc kreeg (in 2019, red.) uiteindelijk een plek bij Ferrari die hij op dat moment gewoon niet verdiende”, vertelt de Italiaan tegen automoto.it. “Hij is een hele goede coureur, net als veel anderen. Als je een heleboel namen in een hoed gooit en er één uitkiest, zijn ze allemaal ongeveer hetzelfde. Hij is niet speciaal.”

Ook dat Leclerc met zijn zeven podiumplaatsen in 2025 zeven keer vaker dan teamgenoot Hamilton op het ereschavot stond, maakt voor de oud-Ferrari-coureur niet uit. “Opscheppen over het feit dat je voorligt op een zevenvoudig wereldkampioen als Hamilton heeft weinig zin”, vervolgt Merzario. “Lewis heeft in werkelijkheid het gaspedaal losgelaten, omdat hij zich niet geïntegreerd voelt in het team. Waarom zou hij onder die omstandigheden ooit 110% geven?”

Merzario concludeert over Leclerc: “Als Enzo Ferrari nog zou leven, zou hij niet eens door de poorten van Maranello zijn gekomen – daar ben ik zeker van. Hij zou zelfs niet als klant zijn verwelkomd.”

