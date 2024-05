Heikele gespreksthema’s werden vermeden, maar een gezamenlijk diner van alle teambazen in de Formule 1 op vrijdagavond was volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff verrassend gezellig. Volgens hem zijn de messen weer opgeborgen, zo grapte hij in Imola in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Het diner was een initiatief van Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1 en ongetwijfeld bedoeld om de gespannen verhoudingen in de paddock weer enigszins te normaliseren. Zo lag Toto Wolff de afgelopen periode geregeld overhoop met Red Bull-Teambaas Christian Horner, onder andere naar aanleiding van het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van de Brit en de interesse van Mercedes in drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Op de foto die na het diner werd gedeeld op social media (zie onderaan) is wel te zien dat de twee kemphanen wijselijk niet naast elkaar hadden plaatsgenomen.

‘Gespannen aan het begin’

Totot Wolff vertelde zaterdagochtend in de paddock van Imola tegen het Britse Sky dat het diner uiteindelijk toch wel ‘verrassend gezellig’ was.

“Stefano zei iets goeds over hoe gelukkig we moeten zijn dat we deze sport mogen beoefenen en dat we er zo nauw bij betrokken zijn. Het was een beetje gespannen aan het begin en ik was niet van plan om met iedereen te praten. Maar aan het einde praatten we met elkaar en zaten de messen weer op zak”, aldus Wolff.

Wolff voegde er overigens wel aan toe dat er niet over actuele (lees: gevoelige) onderwerpen werd gesproken. Dus of de messen in Imola echt zijn opgeborgen en de vrede is getekend, valt te betwijfelen…

