De organisatie van de Grand Prix van Miami wil de Formule 1-race in de toekomst mogelijk verplaatsen van de dag naar de avond. Tom Gilfinger, een van de initiatiefnemers, hintte daar afgelopen weekend op tijdens de tweede editie.

“We hebben er intern al een paar keer over gesproken”, vertelde Gilfinger. “We staan er zeker open voor. Je hebt alleen wel met verschillende factoren te maken. Denk daarbij aan het weer en de onvoorspelbaarheid daarvan, maar ook aan de mensen die in de buurt van het circuit wonen en natuurlijk de FIA en FOM.”

Proefballonnetje

Het is een overduidelijk proefballonnetje dat Gilfinger even opliet, al was het maar om te kijken wat de eventuele reactie is en of er animo bestaat binnen de Formule 1 om het verder te onderzoeken. Hij ging zelfs nog een stapje verder in Miami, want hij wees ook op de dag waarop geracet wordt.

Misschien, zo stelde hij, is het tijdschema van Las Vegas een mooi voorbeeld voor de organisatie in Florida. De eerste editie van de nieuwe Grand Prix in de beroemde gokstad vindt later dit jaar namelijk plaats op een zaterdagavond en begint om tien uur plaatselijke tijd. “Wellicht is dat in de toekomst ook een mooi moment voor ons”, filosofeerde Gilfinger.