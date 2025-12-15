Voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi maakt zijn rentree in de autosport. De Australiër neemt voor het eerst sinds de omstreden Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 de rol van evenementendirecteur op zich bij een Nieuw-Zeelandse open-wiel raceklasse en verheugt zich op zijn nieuwe uitdaging.

In 2019 volgde Masi Charlie Whiting op als wedstrijdleider in de Formule 1, nadat Whiting onverwacht overleed aan een longembolie. De Australiër vervulde de functie tot 2021, toen hij na de titelbeslissende GP van Abu Dhabi onder vuur kwam te liggen vanwege zijn beslissingen tijdens die race. Uiteindelijk vertrok hij bij de FIA om ‘nieuwe uitdagingen aan te gaan’. Sinds zijn vertrek heeft Masi een actieve rol opgebouwd in de autosport buiten de internationale schijnwerpers. Hij is directeur en plaatsvervangend voorzitter van Karting Australië, bestuurslid van de South Australian Motor Sport Board en onafhankelijk voorzitter van de Supercars Commission.

Binnenkort neemt de Australiër de rol van evenementendirecteur op zich bij het Repco NextGen NZ-kampioenschap in Nieuw-Zeeland. “Nieuw-Zeeland kent een rijke en trotse traditie in de autosport”, zegt Masi. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand en het kampioenschap, en om de ontwikkeling van de sport voor alle deelnemers en betrokkenen verder te stimuleren.” De eerste race van het seizoen vindt plaats op Hampton Downs Motorsport Park, van 9 tot 11 januari.

